حملة اقرأ فكر لمستقبل أفضل والنادي الصيفي وسينما الأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الاستغلال الأمثل لطاقات النشء خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال برنامجها السنوي تحت شعار "أجمل إجازة في أجمل مكتبة". وذكرت بلبع في بيان لها اليوم أن مكتبة مصر العامة بدمنهور واصلت إقامة أنشطتها الفنية والتثقيفية والترفيهية لأبناء محافظة البحيرة طوال الأسبوع الثاني من الإجازة الصيفية، وذلك بمبنى الأنشطة بالمكتبة.

ويهدف برنامج النادي الصيفي إلى تقديم أقصى استفادة للأطفال خلال الإجازة الصيفية من خلال تعلم واكتساب المهارات السلوكية والإدراكية والتوعوية الصحيحة عن طريق تنفيذ أنشطة ترفيهية تثقيفية تقدم للأطفال.

ومن جانبه، أكد أحمد الهواشي، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، على استفادة الأطفال خلال أنشطة هذا الأسبوع من نادي العلوم والفلك، بالإضافة لحصولهم على ورش الأشغال اليدوية لإعادة تدوير المخلفات، ودورات الرسم، وتحسين الخط العربي، وحفظ القرآن الكريم.

وأضاف أن المكتبة تنفذ نشاطًا رياضيًا يوميًا للمحافظة على نشاط الأطفال وحيويتهم على مدار اليوم، كما تم عمل نادي السينما للأطفال بعروض أفلام كارتونية، وعمل ورش أنشطة حملة "اقرأ فكر لمستقبل أفضل" داخل المكتبة، بالإضافة إلى زيارة المكتبة المتنقلة لنادي الشبان الرياضي وعمل ورش حكي ورسم، وختام الأسبوع بمهرجان البيتزا.

ومن الجدير بالذكر أن النشاط الصيفي لبرنامج "أجمل إجازة في أجمل مكتبة" يستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 11 عامًا، ويكون نشاطه يوميًا بداية من الساعة التاسعة صباحاً، كما سيقام خلال الفترة القادمة العديد من المهرجانات الترفيهية للأطفال منها مهرجان الشمع والألوان، والبيتزا.