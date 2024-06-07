 واشنطن بوست: تكلفة إصلاح رصيف المساعدات بغزة تتجاوز 20 مليون دولار - بوابة الشروق
الجمعة 7 يونيو 2024 9:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

واشنطن بوست: تكلفة إصلاح رصيف المساعدات بغزة تتجاوز 20 مليون دولار

وكالات
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 9:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 9:32 ص

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن الحاجة إلى إصلاحات مكلفة للرصيف المؤقت الذي أقامته واشنطن لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي تعرض لأضرار بالغة بسبب العوامل الجوية.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقدر تكلفة الإصلاحات الضرورية بحوالي 22 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 28 مليون دولار.
وكشفت الصحيفة أن الفرق العسكرية الأمريكية تتسابق حاليا لإعادة بناء الأساسات اللازمة لرصيف مماثل في ميناء أسدود، وهي منطقة توفر حماية أكبر من الأمواج القوية التي تسببت بأضرار جسيمة للمنشأة المؤقتة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.
وتوقعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج أن تكتمل إعادة بناء الرصيف بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لتبدأ فورا بعد ذلك عمليات تسليم الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى الملحة للسكان في غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك