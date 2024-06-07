واشنطن بوست: تكلفة إصلاح رصيف المساعدات بغزة تتجاوز 20 مليون دولار

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن الحاجة إلى إصلاحات مكلفة للرصيف المؤقت الذي أقامته واشنطن لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي تعرض لأضرار بالغة بسبب العوامل الجوية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقدر تكلفة الإصلاحات الضرورية بحوالي 22 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 28 مليون دولار.

وكشفت الصحيفة أن الفرق العسكرية الأمريكية تتسابق حاليا لإعادة بناء الأساسات اللازمة لرصيف مماثل في ميناء أسدود، وهي منطقة توفر حماية أكبر من الأمواج القوية التي تسببت بأضرار جسيمة للمنشأة المؤقتة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتوقعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج أن تكتمل إعادة بناء الرصيف بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لتبدأ فورا بعد ذلك عمليات تسليم الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى الملحة للسكان في غزة.