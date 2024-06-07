جانتس يلوح باستخدام القوة لإزالة التهديد على الحدود الشمالية

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس قوله إن إسرائيل لن تتوانى عن استخدام القوة إذا لم ينجح الحل السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 120 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.