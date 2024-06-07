زيلينسكي في باريس: أوروبا لم تعد قارة للسلام

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب للبرلمان الفرنسي إن أوروبا قارة تخوض حربا وإن روسيا لن توقف عدوانها عند حدود بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطاب للنواب الفرنسيين صباح اليوم الجمعة: "للأسف، نعيش في وقت لم تعد أوروبا فيه قارة للسلام".

وفي إشارة للغزو الروسي لبلاده، قال زيلينسكي: "مجددا، يتم تدمير مدن وإحراق قرى أوروبية".

كما أدان خطف أطفال أوكرانيين من المناطق المحتلة. وتابع: "هذا الأمر ضد أوكرانيا الآن، لكنه يمكن أن يستهدف دولا أخرى غدا، ونحن نرى بالفعل اتجاه العدوان بوضوح: دول البلطيق وبولندا والبلقان".

وأضاف الرئيس الأوكراني "لا يرى النظام الروسي حدودا، وحتى أوروبا لم تعد كافية"، مشيرا إلى أعمال الجيش الروسي العسكرية في سوريا ونفوذ موسكو المتنامي في منطقة الساحل الأفريقية.

ولفت زيلينسكي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول أيضا "إضعاف" الدول عن طريق انعدام الأمن الغذائي، والطاقة.

وأوضح أن العالم "خائف" لدرجة لا يستطيع معها الرد على بوتين بقوة.