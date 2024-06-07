توريد 182 ألف طن قمح لصوامع وشون بني سويف

قال المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين في بني سويف، إن الصوامع والشون بالمحافظة استلمت 182 ألف طن من الأقماح المحلية منذ بدء التوريد حتى اليوم الجمعة.

وأوضح أن عملية توريد القمح تجري بانتظام لصوامع وشون المحافظة، وتتم تسليم المزارعين قيمة القمح المورد خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن ما تم توريده يعادل أكثر من 80% من سعة التخزين بالمحافظة.

وأشار المهندس جمعة عبدالحافظ وكيل مديرية التموين في بني سويف، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 119 ألف فدان، موضحا أن إجمالي السعات التخزينية تجاوزت 250 ألف طن موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة وشون ترابية، وأكثر من 30 مركزا تجميعا على مستوى المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد؛ لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين، والمتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة، والتموين، والزراعة، والوحدات المحلية؛ لتذليل العقبات أولا بأول.