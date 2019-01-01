قال محمد مغربي، والد الشهيد خالد مغربي، أحد أبطال كمين البرث، في الذكرى الثانية لاستشهاده، إن نجله كان يحب عمله إلى درجة كبيرة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد، فيما يتعلق بسبب تسميته بـ"خالد دبابة" أنه كان بطلًا لا يهاب الموت، معقبًا: "ودي لاحظتها فيه من ساعة ما راح سيناء".

وذكر أنه كان قد أمضى حوالي 3 سنوات في الخدمة على أرض سيناء قبل استشهاده، متابعًا: "حسيت فيه الرجولة والشهامة، كنت بختبره وأقوله اثبت لما يودع شهيد، قالي لأ ابنك راجل، وفعلًا رجال الصاعقة لا يهابون الموت، زيه زي الأبطال اللي في مصر".