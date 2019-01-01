كشف الفنان سمير الإسكندراني، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية صباح اليوم، قائلًا إنه كان قد لجأ عندما مر بهذه الوعكة إلى عدد من الأطباء المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد:

"تولوني بالرعاية ولم يقصروا وأشعروني أن مصر ولادة بالخير، وعملت العملية النهارده الصبح، واستغرقت وقت قصير جدًا".

وتابع: "أنا في حالة طيبة الحمد لله، وأطمئن جمهوري الحبيب الذي ظهرت مودته مع مرضي"، لافتًا إلى امتنانه بمحبة الناس له، خلال فترة مرضه.

وخضع الفنان سمير الإسكندراني، لعملية جراحية صباح اليوم الأحد، بمستشفى عين شمس التخصصي.