محافظ الغربية يؤكد استمرار تشديد الرقابة على الأسواق

أكد محافظ الغربية هشام السعيد، اليوم /الأحد/ استمرار تشديد الرقابة على الأسواق من خلال القيام بحملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات تداول المنتجات البترولية والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أي مخالفات حفاظاً على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين عدة حملات أسفرت عن تحرير 79 مخالفة تموينية وضبط 1160 لتر سولار وبنزين و198 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء خلال الفترة من 5 يوليو الماضي حتى اليوم.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وكذا متابعة كافة أماكن بيع السلع الغذائية للتأكيد على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع تشديد الحملات التموينية على محطات تداول المنتجات البترولية للتأكد من الإلتزام الكامل بالبيع بالأسعار المحددة.