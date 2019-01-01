برلين تعرب عن قلقها الشديد إزاء إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

أعربت الحكومة الألمانية عن بالغ قلقها إزاء إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لديها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد: "ألمانيا قلقة للغاية بشأن إعلان إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم على نحو يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي (لعام 2015)".

وأضاف المتحدث: " ننتظر حاليا مزيدا من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "نناشد إيران بصورة متكررة عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تزيد من تقويض الاتفاق النووي. إننا نحث إيران بشدة على وقف جميع الخطوات التي تتعارض مع التزاماتها في إطار مجموعة العمل المشتركة الشاملة، والتراجع عن هذه الخطوات"، موضحا أنه يندرج ضمن ذلك أيضا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن بلاده على اتصال وثيق مع المشاركين الآخرين في خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن "خطواتنا اللاحقة" في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة، بما في ذلك إمكانية عقد جلسة للجنة المشتركة.

يشار إلى أن إيران أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد تقليصا جديدا في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، أعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وقال :"سنبدأ اليوم رسميا تجاوز مستوى 3.67% في تخصيب اليورانيوم".