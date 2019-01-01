مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار شاحنة لنقل الوقود في روسيا

صرح رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورج، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، بأن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة سفيردلوفسك بالمقاطعة، مشيرا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، قُتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وأضاف رئيس المكتب أن "سائق شاحنة الصهريج المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود.. سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو 7 سائحين فوق الصهريج، ونتيجة لذلك فقد السائق السيطرة على الشاحنة ووقع بحفرة مما تسبب في اشتعال الشاحنة و تبع ذلك انفجار. ووفقا للبيانات الأولية، توفي 3 أشخاص".

وقال المتحدث إن الحادث وقع الساعة 00.15 بالتوقيت المحلي في الكيلومتر 44 من طريق كاربينسك-كيتليم السريع.