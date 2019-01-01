«المستأجرون القدامى» يهاجمون «إسكان النواب» بشأن مشروع «الإيجارات القديمة»

أقام عدد من "المستأجرين القدامى" مؤتمرًا للاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنه بهذه الصورة "مخالف للأحكام الدستورية".

واستند المجتمعون إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بتاريخ 5 مايو من العام 2018، الذي يسمح للملّاك بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط.

وأضافوا، في بيان صحفي، أن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أصروا على إلحاق الأشخاص الطبيعين من أصحاب المحلات التجارية والصيدليات والورش والمصانع الصغيرة ومخابز العيش القديمة.

واعتبر البيان أن إقرار لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون يضع مدة زمنية، وهي خمس سنوات وبعدها تفسخ العقود وينتهي الإيجار "أمر يغفل الحكم السابق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم لجيل واحد من يمارسون نفس النشاط التجاري أو بواسطة مدير عنهم".