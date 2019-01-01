رئيس جنوب أفريقيا ينتقد وزراء في حكومته بسبب خلاف بشأن رسوم الطرق

انتقد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، السبت، وزراء في حكومته لسلوكهم "غير اللائق" فى التراشق بالكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي بسب خلاف بشأن رسوم الطرق في أغنى إقليم بالبلاد، حسبما ذكرت اليوم وكالة اليوم أنباء بلومبرج.

وبدأ التراشق بالكلمات بين وزير المالية تيتو مباوينى ووزير النقل فيكيلي مبالولا وحاكم إقليم خاوتينج ديفيد ماخورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إبداء رسائل متضاربة بشأن مسألة الرسوم الإلكترونية للمرور على الطرق، في ظل رفض العديد من سائقي السيارات دفع الرسوم منذ إقرارها في عام 2013.

وفي الآونة الأخيرة، قال حاكم إقليم خاوتينج إن نظام الرسوم الإلكترونية سيتم إلغاؤه.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال وزير المالية إن على سائقي السيارات دفع الرسوم، بينما قال وزير النقل إنه ينبغي تجنب التصريحات العلنية حول القضية حتى يتم إجراء مناقشة مع الرئيس للمضي قدما في هذه المسألة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس جنوب أفريقيا: "هذه التراشقات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تليق بمناصبهم الرفيعة وتفشل في توفير القيادة المطلوبة في هذه الحالة".



ودعا رامافوسا المسؤولين الثلاثة إلى إيجاد مخرج للأزمة.