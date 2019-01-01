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فرنسا تطالب إيران بوقف الأنشطة المخالفة للاتفاق النووي

نور رشوان
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:44 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:44 م

طالبت فرنسا، مساء الأحد، إيران بوقف الأنشطة التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت إيران اليوم الأحد، تقليصًا جديدًا في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة، على ربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، قائلًا: «سنبدأ اليوم رسميًا تجاوز مستوى 3.67 % في تخصيب اليورانيوم».


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