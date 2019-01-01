أكد آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، أن مفاجآت بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، بخروج المغرب ومنتخب مصر من منافسات الكان لا تشغله، مشددًا بأن تركيزه منصب على مباراة النسور أمام غانا بدور الـ16.

ويستضيف ستاد الاسكندرية غدًا الإثنين، مباراة منتخب تونس ضد غانا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وقال مدرب تونس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي:" خروج الكاميرون والمغرب ومصر مفاجأة كبيرة بالطبع، ولكنا هذا الأمر لا يشغلنا، تركيزنا منصب على مباراتنا أمام غانا، والجميع يحاول أن يقدم أفضل مالديه".

وانتقل آلان جيريس للحديث عن اختياراته لقائمة المنتخب التونسي.. قائلًا:" القائمة الحالية للفريق أثق فيها بشكلًا كبير، وغير نادم على استبعاد علي معلول، حالتنا المعنوية مرتفعة، جاهزون لمباراة الغد أمام غانا".

وأكمل المدرب الفرنسي حديثه عن التحضير لمواجهة منتخب النجوم السواداء:" غانا تمتلك فريق جيد جدا ومتجانس، لديهم مهاجمين جيدين، ولكننا سنكون مستعدين لمواجهتهم، واجهنا صعوبات في مباراتنا الأخيرة أمام موريتانيا ولكن قمنا خلال الأيام الماضية بمعالجة الأخطاء تجنبًا لتكرارها أمام غانا".