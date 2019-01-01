ألمانيا تعتزم توفير 600 مليون يورو لدعم الابتكارات في المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة

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أعلنت الحكومة الألمانية عزمها توفير 600 مليون يورو لتعزيز الابتكارات في المناطق ضعيفة البنية التحتية حتى عام 2024.

وقالت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسك لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "ذلك هو إسهامنا لتعزيز التماسك في البلاد... صار ذلك هشًا في بعض المواضع -على الأقل- بسبب اختلاف التطور الإقليمي أيضا".

وأضافت الوزيرة الاتحادية أنها طورت مبدأ "يربط إجراءاتنا المتنوعة في التعليم والبحث والابتكار"، موضحة أن الأساس سيكون "دعم ابتكار محدد جديد نسعى من خلاله لتدشين ديناميكيات جديدة في مناطق تعانى من ضعف البنية التحتية ".

وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، من شأن هذه الأموال أن تنفذ جزءا من توصيات لجنة "الظروف المعيشية المتكافئة" التي سيتم عرض نتائجها الأساسية يوم الأربعاء القادم.

وكانت هذه اللجنة تحت رئاسة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عملت على صياغة مقترحات تهدف لتوزيع الموارد على جميع الأشخاص في ألمانيا بشكل أكثر عدلا.