ماكرون يقرر نقل مكتب الصحفيين والإعلاميين إلى خارج قصر الإليزيه



كشفت نتائج استطلاع للرأى أجراه معهد «أيبسوس» لدراسات الرأى العام، أمس، أن 55% من الفرنسيين لا يثقون فى وسائل الإعلام ويعتبرون أنها تبث أخبارا زائفة.



وشمل الاستطلاع عينة قوامها 19 ألفا و541 شخصا فى 27 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من ألف فرنسى تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 64 عاما، وذلك خلال الفترة ما بين 25 يناير إلى 8 فبراير الماضى.



ووفقا للاستطلاع يثق 37% فقط من الفرنسيين، فى محطات الإذاعة والتلفزيون كمصادر للمعلومات، فيما أعرب 36% عن ثقتهم فى الصحف والمجلات الورقية، كما يرى 48% من الفرنسيين أن الصحف والمجلات تنقل بشكل متكرر معلومات زائفة، وهى نسبة ترتفع إلى 52% بالنسبة إلى الإذاعة والتلفزيون.



من جهة أخرى، قرر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إخلاء المكتب الخاص بالصحفيين ووسائل الإعلام فى قصر الإليزيه (الرئاسة) لينتقل الصحفيون إلى مكتب آخر خارج القصر، فى خطوة اعتبرها الصحفيون ترمز إلى رغبة الرئيس الفرنسى فى إبعادهم عن قلب السلطة»، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن قرار إخلاء المكتب الذى يسع لنحو 600 صحفى، يرجع إلى أسباب تتعلق بحاجة القصر إلى تلك المساحة»، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للصحفيين المعتمدين لدى الرئاسة فقط بالعمل من خلال مكتب آخر خارج القصر، يقع فى شارع جانبى بالإليزيه.



فى المقابل، ندد الصحفيون بالخطوة التى تعكس إرادة ماكرون لإبعادهم عن قلب الحكم، معتبرين أن القرار يضر بحرية نقل المعلومات وعمل الصحفيين.



واعتبرت «لوموند» أن تلك الخطوة تسهم فى تعزيز توتر العلاقة بين وسائل الإعلام وماكرون». وتأسس مكتب الصحافة بقصر الرئاسة فى السنوات الأولى من تأسيس الجمهورية الخامسة، فى عهد الرئيس الفرنسى الراحل شارل ديجول، حيث كانت فى مبنى ملحق، ثم تم نقلهم إلى داخل القصر فى عهد الرئيس فاليرى جسكاردى ستانى عام 1984، ثم تم توسيعها فى عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى.