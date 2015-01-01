تأجيل طعن متهمي «ولاية داعش القاهرة» على أحكام المؤبد لـ 20 أكتوبر

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر طعن 5 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «ولاية داعش القاهرة» لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 متهمين بينهم 3 هاربين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها: «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، التواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة».