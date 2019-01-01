«خرطوم المطافئ» لتهجير أبوقردان خارج الكتلة السكنية بالوادي الجديد

لجأت الوحدة المحلية بمركز الداخلة بالوادى الجديد إلى الاستعانة بسيارات الإطفاء لرش الأشجار بشوارع مدينة موط بالمركز بهدف تهجير طائر أبوقردان خارج الكتل السكنية بعد ان احتل الأشجار التى تتواجد بالميادين وسبب ازمة بيئية للمواطنين.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، انه تم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية لرش الأشجار التى يتواجد بها الطائر فى الميادين والشوارع لتهجيره بعيدا عن المدينة، وذلك بعدما تم تشكيل لجنة مكبرة من الزراعة والبيئة والبيطرى والوحدة المحلية لمتابعة الموقف أولا بأول لحين منع تواجد أبوقردان الذى هجر الزراعات وسكن الأشجار المتواجدة فى الميادين والشوارع بمدينة موط بمركز الداخلة.

من جانبه قال ياسر حسن محمد مدير مكتب شئون البيئة بمركز الداخلة بالوادى الجديد، ان انتشار ابوقردان بمدينة موط بالداخلة تسبب فى أضرار بيئية كبيرة فى ظل انتشاره واستقراره فوق أفرع الأشجار والنخيل وبالأخص بحى الإسعاف بمدينة موط، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية للقص المستمر وتهذيب الأشجار لمنع بقاء أبوقردان إلا انه مازال منتشرا ويسبب روائح كريهة جدا وتلوثا بجانب ان فضلات أبوقردان تتسبب فى تآكل وتغيير ألوان السيارات وتآكل فروع الأشجار، ولا يمكن قطع الأشجار بشكل جائر الأمر الذى يخالف القوانين البيئية.

واضاف انه تم اللجوء إلى رش الأشجار بالمياه بشكل مستمر حتى يتم تهجير ابوقردان خارج الكتلة السكنية مع الوضع فى الاعتبار أنه من الطيور صديقة البيئة لذلك يتم تهجيره إلى الزراعات.