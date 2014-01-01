أرملة الشهيد المنسي في ذكراه الثانية: مصر باقية وجيشها يستكمل مسيرة الشهداء

تتوافق اليوم الأحد، 7 يوليو الذكرى الثانية لاستشهاد العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد وآخرين في هجوم إرهابي على الكتيبة في رفح عام 2017 بعد بطولة تحدث عنها الجميع خلال مواجهة العناصر الإرهابية.

والتقت "الشروق" بزوجة الشهيد البطل للحديث عن ذكرى الشهيد وأسرته التي انتقلت للإقامة في الإسماعيلية منذ عام، عقب إطلاق إسم الشهيد على أحد أشهر الكباري العائمة بالمدينة والتي نفذته هيئة قناة السويس للربط بين ضفتي القناة.

وتؤكد منار سليم زوجة الشهيد البطل فخرها بأنها زوجة الشهيد، وما لمسته من بطولات عديدة خلال حياته، وما شهد به جميع زملائه بعد استشهاده في مواجهته العمليات الإرهابية ببسالة.

وتقول منار "لا أصدق أن عامين مروا على استشهاد زوجي، وأتذكر تفاصيل نبأ الاستشهاد وكأنها كانت بالأمس، وكنت أتوقع من سنوات تلقى اتصال في أي وقت باستشهاد زوجي، بل جهزت عدة سيناريوهات للحظة تلقي الخبر إما في المنزل أو الشارع أو النادي، وهو الذي تحقق فعلا وتلقيت خبر استشهاده صباح الجمعة خلال وجودى فى النادى بصحبة أولادى لتأدية التمرين الرياضى الخاص بنجلى الأكبر حمزة.

وتضيف، الجمعة 7 يوليو في الواحدة والنصف صباحا ترك لي زوجي رسالة على التليفون يطمئن فيها علينا ويؤكد أنه بخير، شاهدت الرسالة في التاسعة صباحا وأرسلت رد الرسالة دون علمي أنه كان في تلك اللحظة فارق الحياة في هجوم إرهابي غادر.

وتؤكد الزوجة " كانت لحظات هى الأصعب في حياتي على الإطلاق، ولا تزال محفورة في الذاكرة، خاصة حين أبلغت أولادي باستشهاد والدهم وضممتهم بقوة وسط انهيار تام لنا وبكاء الجميع الذين التفوا حولي ولم يتركوني.

وتقول "آخر زيارة للشهيد كانت في نهاية رمضان، ولم يكن قد حصل على إجازة لفترة طويلة، وقضى معنا العيد واشترى بنفسه لوازم الأولاد، وعاد بعد اجازته للعمل وتوجه لمنطقة البرث بسيناء في مأمورية لمدة 3 أسابيع استشهد قبل إنهائها بنحو 3 أيام وعلمت بعد استشهاده أنه رفض إبلاغنا بالمكان حتى لا نقلق عليه.

وتوضح الزوجة علاقة الشهيد القوية بأسرته وأصدقائه وأقاربه وأسر كثيرة خصص جزء من دخله للإنفاق عليهم، وقربه من الله في أحواله وتصرفاته، وعلاقته القوية بوالدته ووالده الذي توفي عام 2014 ولم يكن يعلم بخدمته في سيناء، وتؤكد على حزنه الشديد على وفاة والده، وكتابة العديد من الرثاء خاصة وأنه كان يمتلك موهبة كتابة الشعر ببراعة، أتذكر أيضا قوته في تحمل الألم دفاعا عن موقعه، حين أصيب بشظية في ذراعه خلال إحدى المواجهات قبل استشهاده بـ3 أشهر.

وتستوجب الإصابة التدخل الجراحي وترك كتيبته، لكنه رفض مغادرة الموقع وطلب العلاج الطبي فى المكان ذاته، وطلب من الطبيب خياطة الجرح وترك الشظية في جسده رافضا ترك زملائه وعمله.

وعن انتقالها للإقامة في الإسماعيلية، تقول منار "الحياة تبدلت معي كثيرا خلال الفترة الأخيرة وكان الله معى في كل خطوة، فقد كنت مقيمة في مدينة العاشر من رمضان وبعد استشهاده منسى علمت بإطلاق كوبرى بإسمه في الإسماعيلية، وبعد التنسيق لزيارة الكوبرى لتسجيل كلمة تعرض خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له، التقيت الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والذي عرض على العمل في الهيئة وتوفير مسكن في الاسماعيلية ونقل الأولاد لمدارس الهيئة وبالفعل انتقلت للإقامة فى الإسماعيلية العام الماضي والجميع يعاملوني بالخير والود ونتلقى الدعم من الجميع".

وتؤكد منار أن الحروب من أجل بقاء الوطن ومصر لها حماية خاصة باقية إلى يوم الدين وجيشها يحميها على مدى تاريخها وتتعاقب الأجيال، وتبقى عقيدة القوات المسلحة ثابتة لا تتغير في حماية الوطن والتضحية مهما كان الثمن.

وتضيف "منسي والشهداء جميعا أصبحوا قدوة للجميع، حتى الضباط حديثي التخرج يتمنون الشهادة مثله، وتلك عقيدة راسخة فى أذهان جميع أفراد القوات المسلحة بالاستعداد للموت وتمنى الشهادة في سبيل الوطن".

واختتمت قائلة "كل الثقة فى العمليات العسكرية في سيناء وفي جنود مصر المرابطين لحمايتها واستكمال مسيرة الشهداء، ولن تفلح العمليات الإرهابية في تهديد الشعب المصري، والفرق واضح بين شهيد حصل على أعلى منزلة من الله ضحى بنفسه وحياته وشيع في جنازة بين أهله وأبناء وطنه وقياداته وبكاه الجميع وبين إرهابي مات ذليل ونبذه الجميع".