علق جوناتان كودجيا مهاجم منتخب كوت ديفوار على مواجهة منتخب بلاده غدا الإثنين أمام مالي في دور ال16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

وقال كودجيا في المؤتمر الصحفي، إن البطولة الحالية هي بطولة المفاجآت بعد خروج مصر والمغرب من دور ال16 بكان 2019.

وتابع أن التاريخ يقف في صف الأفيال ضد مالي، فكل المباريات فاز بها كوت ديفوار، ولكن يجب أن نكون مستعدين جيدا للمباراة خوفا من المفاجآت.

وبشأن اللعب بجوار نيكولاس بيبي، قال كودجيا إنه وجهة نظر المدير الفني، وأنه يستفاد كثيرا من اللعب بجوار بيبي نظرا لخبراته الكبيرة، خاصة أنه فاز ببطولة الأمم من قبل مع مالي، لذا فإن اللعب معا به استفادة كبيرة جدا له.