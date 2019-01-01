رئيس شركة سولانيل للطاقة المتجددة: نستهدف 15 ميجاوات حجم أعمال خلال 2019

طرح تطبيق على الموبايل لمتابعة عمل المحطات الشمسية



تستهدف شركة سولانيل للطاقة المتجددة حجم أعمال 15 ميجاوات خلال العام الجارى بداخل السوق المحلية تبعا لتصريحات المهندس محمد السيد رئيس مجلس ادارة الشركة.



قال السيد لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن «سولانيل» وكيل شركة fronius النمساوية التى تصنع الأنفرترات التى تستخدم بمحطات الطاقة الشمسية. كما أن سولانيل وكيل للالواح الشمسية التى تصنعها إحدى الشركات الكندية بداخل السوق المحلية أيضا.



وتعمل سولانيل على توزيع الالواح والأنفرترات فقط بينما تعتمد على شركات طاقة شمسية أخرى فى عمليات تركيب محطات الطاقة الشمسية للعملاء الراغبين فى ذلك.



وتشهد السوق المحلية نموا فى مبيعات شركة سولانيل خلال العام الجارى بفضل زيادة الطلب على تركيب مشروعات الطاقة الشمسية، وذلك بسبب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بعد قرار الحكومة الخاص برفع الدعم.



ونجحت الشركة فى التعاقد على تركيب محطة طاقة الشمسية بقدرة 600 كيلوواط بداخل دير بمحافظة بنى سويف.



تتفاوض الشركة مع عدد كبير من العملاء بداخل السوق المحلية بهدف تركيب محطات طاقة شمسية لهم.



وحول التحديات التى تعانى منها الشركة أكد رئيس مجلس الإدارة أن التحديات تكمن فى انتشار المنتجات الرديئة بسعر متدن، ما يجعل الشركة تعجز عن المنافسة فى ظل غياب الأجهزة الرقابية عن مراقبة الأسواق.



كما أن الشركة تعانى من منافسة شرسة من المنتجات الصينية التى تستحوذ على حصة كبيرة من مبيعات الالواح الشمسية والانفرترات بداخل السوق المحلية.



وتعانى الشركة أيضا من عزوف البنوك المحلية عن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية ما قلل فرص نمو تلك المشروعات بداخل السوق المحلية، ما يقتضى ضرورة مساندة الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال إطلاق المبادرات الخاصة بتمويل تلك المشروعات بشروط ميسرة بهدف نموها بداخل السوق المحلية.



فى ظل تلك التحديات أكد أن شركته تمتلك القدرة على المنافسة من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء.



وتقدم الشركة خدمات جديدة بعد تركيب محطات الطاقة الشمسية تتضمن المتابعة المستمرة لعمليات تشغيل المحطة عبر أبلكشن على الموبايل، بحيث يتمكن العملاء من متابعة عمل المحطات بشكل لحظى.