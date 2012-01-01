«المصرف المتحد» و«ITFC» يرتبان قرضا مشتركا لهيئة السلع التموينية

شارك المصرف المتحد فى تمويل مشترك (مضاربة إسلامية) تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية.



وجاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكى كبير تضمن 12 بنكا محليا وعربيا وعالميا، بالإضافة إلى البنوك العاملة بالدول الأعضاء فى المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك ضمن اتفاقية إطارية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية بإجمالى 3 مليارات دولار امريكى، والتى سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب المصرى، وأُصدر بها قرار جمهورى.



وتم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والاستثمار والبترول والتموين والتجارة الداخلية، وبحضور المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC بجدة، وأشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ونيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.



جدير بالذكر أن المصرف المتحد قد شارك من قِبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة فى تمويلات مشتركة، ومتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية فى أعوام 2012 و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصرية العامة للبترول؛ لشراء البترول والنافطة والغاز الطبيعى من دول مجلس التعاون الإسلامى.



وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة له تاريخ طويل فى مجالات عدة؛ منها: السلع البترولية والسلع التموينية الاستراتيجية، خاصةً أنه فى تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصرية.



وأضاف أن دخول المصرف المتحد فى مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة؛ لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية فى تطبيق الصيغ التمويلية، وفق القواعد والضوابط الشرعية، والمعتمدة من قبل البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.