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تحذير من موجات تسونامي عقب زلزال قوي بجزر مالوكو الإندونيسية

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:35 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:35 م

أصدرت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد تحذيرات من موجات مد بحرية عاتية تسونامي إثر زلزال قوي ضرب منطقة تقع قبالة جزر مالوكو ( جزر الملوك ) الإندونيسية وبلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر للزلازل.


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