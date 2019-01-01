تحذير من موجات تسونامي عقب زلزال قوي بجزر مالوكو الإندونيسية

الأكثر قراءة
قرار بآلية التسعير التلقائي لجميع المواد البترولية عدا البوتاجاز واستهلاك الكهرباء والمخابز
ماذا تعني آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية؟ (تقرير معلوماتي)
غدا البرلمان يناقش «الإيجارات القديمة للمحال».. ورئيس «الإسكان»: سنكون أمام أحد أهم تشريعات المجلس
خاص «الشروق»: مجلس اتحاد الكرة الجديد مدته سنة واحدة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
اتحاد الكرة
المدير الفني
اللاعبون
النتـائـج
تصويت
أصدرت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد تحذيرات من موجات مد بحرية عاتية تسونامي إثر زلزال قوي ضرب منطقة تقع قبالة جزر مالوكو ( جزر الملوك ) الإندونيسية وبلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر للزلازل.