تحذير من موجات تسونامي عقب زلزال قوي بجزر مالوكو الإندونيسية

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أصدرت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد تحذيرات من موجات مد بحرية عاتية تسونامي إثر زلزال قوي ضرب منطقة تقع قبالة جزر مالوكو ( جزر الملوك ) الإندونيسية وبلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر للزلازل.