ترجيح نيابي بإقرار قانون الجمعيات الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي

أبو حامد: اجتماع فى «تضامن النواب» عقب انتهاء جلسة اليوم العامة لمناقشته



رجح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى محمد أبوحامد، إقرار مجلس النواب مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قبل نهاية دور الانعقاد الراهن من عمر المجلس.

ويواصل مجلس النواب جلساته، اليوم، فى تمديد عملى لدور الانعقاد الذى كان من المقرر أن ينتهى بختام يونيو الماضى، من أجل العطلة الصيفية للنواب، وسط توقعات باستمرار انعقاد الجلسات حتى منتصف الشهر الجارى.

وقال أبوحامد، فى تصريح لـ«الشروق» أمس: «من المرجح أن يحال إلينا فى لجنة التضامن الاجتماعى، الأحد، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأتوقع أن يتمكن المجلس من إقرار القانون الجديد قبل فض جلساته العامة فى دور الانعقاد الحالى».

وأوضح أبوحامد، وهو عضو ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية تحت القبة، أنه بمجرد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة، فإنهم سيعقدون اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة للبرلمان اليوم للشروع فى مناقشة مواده تفصيليًا وبشكل مباشر.

وواصل: «لم يكن عندنا يقين حتى الأيام القليلة الماضية حول ما إذا كنا سنتمكن من مناقشة مشروع قانون الجمعيات خلال دور الانعقاد الراهن أم لا، لكن قبل يومين اثنين، جرى نقاش بيننا فى اللجنة، وهناك توجه لدينا لإقرار مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن».

وردًا على سؤال حول تفاصيل مشروع قانون الدعم النقدى، الذى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى وقت سابق، قرب الانتهاء منه، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، أوضح أن وجود قانون يوحد برامج الدعم النقدى الداعمة لمحدودى الدخل والبسطاء من المواطنين، أمر يعزز توصيل الدعم إلى مستحقيه، حتى إذا تم استبعاد مواطن مستحق من الدعم فإنه يستطيع الاحتكام إلى القضاء وفق القانون.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن اللجنة تنتظر كذلك مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مشددًا على ضرورة وجود صندوق لإدارة أموال المعاشات بشكل استثمارى وعادل، ويدار بواسطة مجلس إدارة مستقل.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت فى وقت سابق إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلى مجلس النواب، فى أعقاب سلسلة اجتماعات مع ممثلين للمجتمع الأهلى والأحزاب والشخصيات العامة، ناقشت خلالها الأفكار والتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الذى أقره مجلس النواب فى وقت سابق، بعد أن شهد انتقادات، انتهت بإعادة صياغته.