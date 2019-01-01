40 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات خلال اليوم الثاني

• وارتياح بين طلاب الثانوية لامتحان الفنون الجميلة والتطبيقية

• الدفع بمندوبي أحد البنوك في كليات القدرات لاستخراج فيزا تسديد رسوم الامتحان



انتظمت امتحانات القدرات بالكليات التي تشترط تلك الاختبارات للالتحاق بها في جامعات العاصمة، عقب انطلاقها أمس، وسط ارتياح بين طلاب الثانوية العامة من مدة وطبيعة الامتحانات بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية، وكذلك توفير الأدوات المستخدمة في الاختبار.

قالت الطالبة مي عبدالسلام، إن مدة امتحان الفنون الجميلة بجامعة حلوان كانت كافية جدا، بالإضافة إلى تسليم لجنة الاختبار فرخ ورق مختوم بختم الوزارة جودته جيدة ومريح في تنفيذ الرسومات وأعمال التظليل.

وأضافت الطالبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن اللجنة توفر كل الوسائل اللازمة للامتحان من أقلام، بالإضافة إلى تواجد متخصصون للإجابة عن أي استفسارات.

من جهته، أشار الطالب خالد أحمد، إلى ضرورة المرونة في اختيار وتحديد موعد الاختبار بتدخل مسئولي الكليات، حيث إنه عقب التسجيل على موقع تنسيق الكلية يحدد للطالب مواعيد اختياره مباشرة ولا يمكن تعديلها أو تأجيلها طبقا لظروف الطالب، وحرمانه من دخول الاختبار حالة عدم تواجده في موعد الاختبار المحدد.

وشهدت مقار لجان الاختبارات بالكليات، الدفع بمندوبي وممثلي أحد البنوك التي اشترطت وزارة التعليم العالي استخراج فيزا لحساب بنكي باسم الطالب يسدد من خلاله رسوم اختيار القدرات؛ وذلك تسهيلا على أولياء الأمور الذين تعثروا أمس في إجراءات الدفع؛ مما أجّل اختباراتهم إلى الثلاثاء.

من جانبه، أعلن سيد عطا مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون تنسيق قبول الثانوية العامة بالجامعات، أن أعداد الطلاب المتقدمين إلى اختبارات القدرات في تزايد مستمر خلال اليوم الثاني، مشيرا إلى أنها تخطت الـ40 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، في تصريح لـ"الشروق"، أنه لم تصله أي شكاوى من أولياء الأمور بشأن منظومة سير الاختبارات سوى آلية تسديد رسوم الاختبار عبر حساب بنكي باسم الطالب، وهو ما تمت معالجته وحله.