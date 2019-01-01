«الكهرباء»: لا صحة لبيع محطات «سيمنس» للقطاع الخاص

التفكير لا يزال جاريًا فى دخول مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل المحطات فقط



أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،عدم صحة بيع أى من محطات «سيمنس» للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن ما تم تداوله ونشره فى هذا الشأن بوجه خاص أسىء فهمه لدى غالبية المواطنين، وأن التفكير لا يزال جاريا فيما يتعلق بدخول مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل محطات سيمنس، مع توريد الكهرباء للحكومة بسعر يتم الاتفاق عليه.



وقالت الوزارة، فى رد لـ«الشروق»، إن الشركة القابضة للكهرباء تجرى تعدادا شاملا بعدد محطات التوليد والإنتاج بعد انتهاء عمرها الافتراضى لتكهينها، ما يعود بالنفع على الوزارة، لأنه يوفر نفقات كبيرة نظرا لاعتماد تلك المحطات على المازوت والسولار فقط، مقارنة بالمحطات الجديدة التى تعمل بنظام الدورة الغازية.



وأشارت إلى أن المحطات القديمة تمثل عبئا على الوزارة، خاصة أن إنتاج «الكيلو وات/ ساعة» منها مكلف جدا، بالإضافة لانتهاء عمرها الافتراضى، الأمر الذى يحتم خروجها من الخدمة وتكهينها كما هو متعارف عليه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على إنتاج أقل سعر للكيلوات حتى يعود ذلك بالاستفادة على المستهلك.



وكشفت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل وتصورات جديدة فيما يتعلق بالمحطات القديمة التى سيتم خروجها من الخدمة وتكهينها لانتهاء عمرها الافتراضى، للاستفادة منها فى مجالات أخرى.