أعلن مليونير أجنبي عزمه دفع 5000 جنيه إسترليني لمن يقبل مساعدته في الحصول على تجربة صيفية ممتعة، ومشاركته في تنظيم الحفلات وحضور المهرجانات وتحضير أساسيات التخييم.

وتواصل المليونير الذي لم يكشف عن اسمه، بموقع التسوق الشهير «www.hushhush.com» للمساعدة في العثور على المرشح المناسب لهذه الوظيفة الفريدة، مقابل 5 آلاف جنيه إسترليني لكل مهرجان، إضافة إلى الاشتراك في أهم فعاليات الموسيقى الأوروبية لعام 2019.

وتضمنت متطلبات التقدم لهذه الوظيفة والتي تتم عبر الموقع، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، والتمتع بخبرة جيدة في حضور المهرجانات وتنظيم الحفلات، وحمل جواز سفر صالح.

وبهذا الشأن، قال مؤسس «هوش هوش»، آرون هاربين، لصحيفة «ميرور» البريطانية: «أن تجعل شخص يعيش تجربة رائعة يتذكرها إلى الأبد، يعني الكثير بالنسبة لنا».

وتابع أنه لأول مرة ستكون المهرجانات تجربة شاقة ومبهجة في ذات الوقت، لذلك يتفهم الموقع مخاوف بعض المتقدمين لهذه الوظيفة، مستطردًا أن وجود مرشد للحفلات موثوق به يعد وسيلة رائعة للتنقل بسلامة والاستمتاع كذلك.

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