الحبس المؤقت لوزير التضامن الجزائري الأسبق على ذمة قضايا فساد

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، بحبس النائب البرلماني جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة الأسبق، مؤقتا على ذمة اتهامه في قضايا تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في وثائق رسمية إبان توليه منصب وزير التضامن الوطني والأسرة.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا قد بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية لكونه عضوا بمجلس الأمة وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى قاضي المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

جدير بالذكر أن عضو مجلس الأمة الجزائري السعيد بركات وزير التضامن الوطني الأسبق متهم أيضا في نفس القضايا.