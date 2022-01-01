بلومبرج : مصرف «دويتشه بنك» يشطب 18 ألف وظيفة بحلول 2022

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اليوم الأحد مصرف دويتشه بنك الألمانى أن المصرف سيقوم بشطب 18 ألف وظيفة .

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج التى بثت النبأ أن خفض قوة العمل بالمصرف بهذا الحجم سوف تتم بحلول عام 2022.