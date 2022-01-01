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بلومبرج : مصرف «دويتشه بنك» يشطب 18 ألف وظيفة بحلول 2022

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:31 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:31 م

أعلن اليوم الأحد مصرف دويتشه بنك الألمانى أن المصرف سيقوم بشطب 18 ألف وظيفة .

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج التى بثت النبأ أن خفض قوة العمل بالمصرف بهذا الحجم سوف تتم بحلول عام 2022.


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