رئيس جامعة بني سويف يتابع سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

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تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، سير اختبارات القدرات المنعقدة بكليات الإعلام والتربية الرياضية والفنون التطبيقية والتي بدأت أمس 6 يوليو الجاري وتستمر حتى 20 يوليو 2019.

وقال حسن، في تصريحات صحفية، إنه تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للجامعة وصفحات التواصل الاجتماعي، تعليمات الاختبارات وطريقة الإجابة وطريقة توزيع الدرجات للإجابة على الأسئلة الشائعة، وتوفير معلومات إرشادية تسهل على الطلاب معرفة أماكن الامتحان.

وأشار حسن، أن الكليات والإدارات المختصة جاهزة ومستعدة لتقديم كافة التسهيلات للطلاب وأولياء الأمور مع وجود متخصصين لمساعدة الطلاب متحدي الإعاقة.

وأكد أن هذه الاختبارات تعتبر مقياس هام لإبراز مدى استعداد الطلاب للدراسة بهذه الكليات.