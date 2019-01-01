برلمانيون: اتجاه لتصنيع أكياس بلاستيكية صديقة للبيئة للحفاظ على صحة المواطن.. وأغلب دول العالم منعت استخدامها



تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طلعت السويدى، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن الآثار «الكارثية» لاستخدام الأكياس البلاستيكية فى نقل وتداول الأطعمة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال عضو اللجنة صلاح عيسى، إن اللجنة ستناقش الآثار البيئية والصحية لاستخدام الأكياس البلاستيكية فى نقل الأطعمة خاصة الساخنة منها، مضيفا أن تلك الأكياس لها أضرار رهيبة ولابد من القضاء عليها.

وأوضح عيسى، لـ«الشروق»، أنه فى أغلب دول العالم تم منع استخدام تناول الأكياس البلاستيكية المضرة للصحة لتسببها فى أمراض كبيرة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث كيفية علاج ذلك مع وزارة البيئة والصناعة، وهناك اتجاه لتصنيع أكياس بلاستيكية صديقة للبيئة للحفاظ على صحة المواطن، وتكون غير ضارة ولا تسبب أمراض.

وتابع: «سيكون هناك أكثر من جلسة استماع حول الموضوع، بحضور وزيرة البيئة وممثل عن وزارتى الصناعة والتنمية المحلية»، لافتا إلى أنه سيقترح حضور بعض المحافظين مثل «القاهرة والجيزة والاسكندرية»؛ لبحث كيفية تنفيذ ذلك بعد إيجاد حلول.

من جانبه، قال عضو لجنة الطاقة والبيئة محمد فؤاد، إن قضية الأكياس البلاستك ستتم مناقشتها مع أكثر من جهة فى الدولة، نظرا لأن أضرارها كثيرة على البيئة وخطيرة، موضحا أن تصنيع الأكياس بعد إعادة تدوير المخلفات تؤثر على البيئة وتنقل الأمراض من خلال الأكياس.

وشدد فؤاد، على ضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من خطورة صحة المواطنين، مشيرا إلى أن معظم الدول توقفت عن إنتاج هذه الأكياس، وأن خطورتها تكمن فى إلقاء القمامة فى البحار والأنهار، فتتسبب فى أضرار بالغة للحيوانات البحرية.

وتابع: «إحراق هذه الأكياس يلوث الهواء بسبب المواد غير القابلة للتحلل، وانتقال مادة الرصاص الموجودة فى البلاستيك للماء، ثم المزروعات والحيوانات ثم الإنسان، ما يسبب السرطان والأمراض الجلدية والقلبية»، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث منع إنتاج هذه الأكياس وتداولها والبحث عن بدائل لها».

ويشهد مجلس النواب تحركات مكثفة تنوعت بين تقديم طلبات إحاطة ومشاريع قوانين من أجل حظر استخدام أكياس البلاستيك لضررها على البيئة.

من جهته، قال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، رضا البلتاجى، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم مطالبا بضرورة حضور وزراء الصحة، والبيئة إلى اللجنة لمناقشة الأمر، والوصول إلى حلول لمنع هذه المشكلة.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات برلمانية مكثفة؛ لمنع استخدام الأكياس البلاستيك لضررها البالغ على البيئة، حيث تقدمت النائبة أنيسة حسونة بمقترح لرئيس مجلس الوزراء بحظر استخدام الأكياس البلاستيك، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وكان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب طارق متولى، قد أكد فى بيان إن خطوة منع استخدام الأكياس البلاستيكية فى الغردقة «إيجابية للغاية».

وأعلن النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب عن إعداد مشروع قانون يحظر استخدام الأكياس البلاستيك.