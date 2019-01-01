4 وزراء يشهدون الاجتماع التنسيقي استعدادا لملتقى السياحة الدينية الخامس بسانت كاترين

عقد اليوم الأحد بمقر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاجتماع التنسيقي الأول استعدادًا للملتقى الخامس للسياحة الدينية بسانت كاترين، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والسفيرة، نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وشهد الاجتماع الدكتورأسامة العبد، رئيس لجنه الشؤن الدينيه بمجلس النواب، والدكتور أسامة الازهري، ممثلًا عن الازهر الشريف، والدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، والدكتورة مارجريت عازر ، عضو مجلس النواب، وهاني عزيز، رئيس جمعية مصر السلام، وعبد الفتاح العاصي، ممثلًا وزارة السياحه، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، "إننا حضرنا من أجل مصلحة مصر والكل حريص على أن يكون هذا البلد في التقدم والازدهار في القيادة السياسية الحكيمة".

وذكر وزير الأوقاف، أن هذا منتدى وطني من أفضل المؤتمرات التي تحث على تسامح الأديان بكل ما تعنيه الكلمة، معربًا عن شكره لوزير الآثار على حضور السفراء في المؤتمر العام الماضي، وقدم الشكر للجنة الدينية والمحافظ على دعمهم الكامل للمؤتمر.

وفي كلمته رحب محافظ جنوب سيناء بالحضور، وأعلن عن عقد المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية، ما يدلل على المصداقيه للمؤتمر من دول العالم، مضيفًا: "كلي فخر واعتزاز لتواجدي معكم من أجل مصر"، معلنًا عن إقامة المؤتمر يومي ١٠ و١١ أكتوبر بمدينة سانت كاترين، تحت رعاية الرئيس عدالفتاح السيسي.

وستدشن القوات المسلحه فندقًا بيئيًا، ومسجدًا بمدينه سانت كاترين، ومسرحًا ثابتًا، ودعى وزيرة الهجرة لدعوه شباب المصريين للمقيمين بالخارج.

وأضاف أنه تم توجيه دعوة لجميع الوزارات، مؤكدًا أن المؤتمر لا يكلف الدوله ماديًا.

وقالت وزير الهجرة: "أشكر الكل على تنظيم الموتمر وأشكر المحافظ على تنظيمه مؤتمر تسامح الأديان (هنا نصلي معًا) وسأدعوا المصريين في الخارج لحضور المؤتمر والجاليات المصرية بالخارج للمشاركه فى المؤتمر".

وقال وزير الآثار إن الوزارة ستجهز كتيبًا عن دير سانت كاترين، مشيرًا إلى تطوير الدير بعد افتتاح المكتبة.