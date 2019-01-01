أشاد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقها.

وقال في تصريحات لبرنامج «حديث المساء»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنه «على الرغم من صعوبة القرارات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، إلا أنها جاءت متأخرة للغاية»، مشيرًا إلى أنه «كان يجب أن تتخذ هذه القرارات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات».

وأضاف أنه «على الرغم أيضًا من صعوبة هذه الإجراءات، إلا أنها تصب في صالح المواطنين المصري؛ لأنها تستهدف بالأساس وصول الدعم لمستحقيه فقط».

وأثنى على ما وصفه بوعي المواطن المصري وتفهمه، مشيرًا إلى أنه كان سببًا رئيسيًا لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الأول الجمعة، على النحو التالي، 8 جنيهات للتر البنزين فئة 92، و9 جنيهات لفئة 95، و6.75 جنيه للتر الكيروسين أو السولار، بينما وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيهًا، و130 جنيها للتجاري.