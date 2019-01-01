الأهلي يتعاقد مع السباح عبد الرحمن سامح لمدة 4 سنوات

أعلن رؤف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالأهلي عن تعاقد النادي مع السباح عبد الرحمن سامح محمود، بعقد يمتد لمدة ٤ سنوات، قادماً من نادي التوفيقية، وذلك في حضور وائل عزت، مدير جهاز ألعاب الماء.

ويعد عبد الرحمن سامح من السباحين المميزين في مصر، ويبلغ ١٩ سنة، ونجح في تحقيق الكثير من الإنجازات؛ أبرزها الفوز بالميدالية البرونزية في سباق ٥٠ متر حرة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين ٢٠١٨، وذهبية بطولة إفريقيا ٢٠١٨، وفضية دورة ألعاب البحر المتوسط ٢٠١٨، كما أنه يعد صاحب الرقم القياسي لسباق ٥٠ متر فراشة بمصر.

وقال السباح الشاب أنه سعيد للغاية بانضمامه للنادي الأهلي، مؤكداً أنه حقق حلمه، ويتمنى تحقيق الكثير من الإنجازات تحت راية الأهلي.