الصناع يطالبون البنوك بتمويل الاستثمارات المصرية فى السوق الأفريقية

طالب شريف الجبلى رئيس لجنة العلاقات الأفريقية بجمعية رجال الاعمال المصريين البنوك بالعمل على تمويل الشركات المصرية الرامية إلى زيادة حجم استثماراتها بالقارة الأفريقية، والعمل على دعم القطاع الخاص المصرى باعتباره قاطرة التنمية الحقيقى للاقتصاد المصرى.



وأضاف الجبلى ان تمويل الصناع لشراء المواد الخام والآلات والمعدات ضرورى لزيادة حجم معدلات الانتاج، إضافة إلى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم التبادل التجارى مع افريقيا.



وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر استثمرت نحو 1.2 مليار دولار فى أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالى استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، كما شهدت صادرات مصر للقارة السمراء ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لدول أفريقيا خلال عام 2016 نحو 3.4 مليار دولار، وفى عام 2017، ارتفعت الصادرات المصرية لدول أفريقيا، لتتجاوز 3.8 مليار دولار، مواصلة ارتفاعها خلال عام 2018، لتسجل 4.2 مليار دولار.



ورحب الجبلى باعلان الحكومة عن خطة لتدشين شركة التسويق والوساطة للتسويق للصادرات المصرية فى أفريقيا برأسمال مبدئى 10 ملايين دولار.



وقال الجبلى إن اعتزام الدولة توفير خدمات البنية التحتية والتنظيم الجيد والخدمات اللازمة للمصدريين المصريين والأفارقة، امر من شأنه ان يعزز من فرص الاستثمار والتجارة بين مصر وافريقيا وهو ما سيعمل بشكل مباشر على رفع معدلات نمو الاقتصاد.

وشدد الجبلى على اهمية اقرار الحكومة إنشاء شركة مصرية للشحن والنقل البحرى، لاسيما ان مجلس الوزراء طالب، بإعداد تصور متكامل بشأن إنشاء تلك الشركة برأسمال مال 2 مليار جنيه.