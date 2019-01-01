إزالة 44 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة ببني مزار بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزاربالمنيا من إزالة 44 حالة بناء بدون ترخيص خلال حملة لإزالة التعديات والإشغالات نظمتها الوحدة المحلية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا،، باستمرارحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة أزلت 44 حالة بناء بدون ترخيص على أملاك الدولة (صرف زراعي)، بمساحة 850 م2 بعزبة الريدى ومصرف الشيخ زايد بأبو جرج، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف رئيس المركز أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.