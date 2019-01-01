إصابة خمسة جنود إسرائيلين في حادث دهس بالقرب من القدس

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أصيب خمسة جنود إسرائيليين فيما يشتبه انه حادث دهس ليلة السبت بالقرب من مدينة حزما بالضفة الغربية وبالقرب من القدس.

وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الحادث لايزال قيد التحقيق، موضحة أن اثنين من المصابين حالتهما متوسطة، والثلاثة الآخرين إصاباتهم طفيفة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وصل جنود الجيش الإسرائيلي إلى موقع الحادث أثناء عملية، ونتيجة تعرضهم للاصطدام من قبل سيارة، أصيب خمسة جنود من الجيش، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج" .

وأضاف المتحدث أن قوات الجيش الإسرائيلي تبحث في المنطقة عن السيارة التي أصابت الجنود. وما زالت ظروف الحادث قيد التحقيق.