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الكويت: 20% عجزا في المخزون الاستراتيجي للمياه

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:02 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:02 م

كشف تقرير خطة التنمية السنوية الكويتية لعام 2018 /‏2019 أن نسبة العجز بين الاحتياطي الاستراتيجي للمياه الحالي والمستهدف بلغ 20%.

وأوضح التقرير أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي للمياه بلغ 3.82 مليار جالون امبراطوري، في حين أن إجمالي المستهدف يبلغ 4.756 مليار جالون امبراطوري.

كما أشار التقرير إلى وجود عجز يصل إلى 9% بين القدرة الإنتاجية المركبة من الكهرباء، والتي تبلغ 18.793 ألف ميجاوات، والمستهدف الذي يبلغ 20.629 ألف ميجاوات، في حين بلغ العجز بين إجمالي القدرة الإنتاجية لمحطات تقطير المياه 8%، بواقع 624 مليون جالون، بينما المستهدف 678 مليون جالون.

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