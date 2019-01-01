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876 طالب وطالبة في اختبار القدرات بجامعة جنوب الوادى

حمادة عاشور
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 5:01 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 5:01 م

واصلت كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى بقنا، لليوم الثانى، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للالتحاق بهذه الكليات.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على أن الاختبارات تسير في هدوء وتم توفير كل وسائل الراحة للطلاب وهناك لجان لاستقبال الطلاب وأولياء امورهم والعمل على تذليل كل الامور لهم والرد على استفساراتهم.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بإداء اختبار القدرات فى اليومين الأول و الثانى 876 طالب وطالبة حيث ادى الاختبارات بكلية التربية الرياضية 458 طالب وطالبة منهم 367 طالب و91 طالبة وأدى الاختبارات بكلية التربية النوعية 307 طالب وطالبة منهم 203 بقسم التربية الفنية و104 بقسم التربية الموسيقية فى حين أدى اختبار القدرات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 111 طالب وطالبة.


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