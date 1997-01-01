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حرص نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي على دعم منتخب بلاده أمام منتخب بيرو في نهائي كوبا أمريكا، اليوم الأحد، من مدرجات ملعب ماراكانا الذي يحتضن اللقاء.

وحرمت الإصابة التي تعرض لها نيمار في الكاحل أمام منتخب قطر، خلال استعدادات (السيليساو) للبطولة، من المشاركة رفقة البرازيل في كوبا أمريكا.

ونجح راقصوا السامبا في تخطي الأرجنتين في نصف نهائي البطولة (2-0)، فيما أقصى المنتخب البيروفي تشيلي حاملت اللقب في مباراة نصف النهائي الثاني بركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب البرازيلي ثالث أكثر منتخبات أمريكا الجنوبية تتويجًا بلقب البطولة، حيث سبق للسامبا التتويج بها 7 مرات أعوام: (1948) (1921) (1989) (1997) (1999) (2003) (2007).