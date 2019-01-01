فرنسا تكافح ظاهرة النفايات بإجراءات جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح مسؤول بوزارة البيئة الفرنسية لوسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد بأن بلاده ستعلن عن خطط لمكافحة النفايات في محاولة للقضاء على ظاهرة "المجتمع الذي يعتمد أفراده إلقاء ما لا يحتاجونه".

وقالت وزيرة الانتقال البيئي والتضامن برون بوارسون لصحيفة (جورنال دو ديمونش) اليوم "حان الوقت للانتقال من مجتمع يلقي أفراده ما لا يحتاجونه إلى مجتمع مقتصد في استخدام الموارد وصديق للبيئة".

وتعتزم بوارسون تقديم قانون صاغته لمكافحة ظاهرة النفايات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت بوارسون عضوة حزب الرئيس ايمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) "يجب خفض الاستهلاك وتجنب التغليف غير الضروري والتشجيع على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير".

وأضافت إن القانون سيمثل "نقطة تحول بيئية حقيقية".