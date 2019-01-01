عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر برنامجه "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد، جزءًا من مداخلة قديمة للكابتن رضا عبد العال، لاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، بشأن توقعاته لنتائج المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال "عبد العال" في حلقة بتاريخ 8 يناير من هذا العام: "أتفاءل لما يكون معايا جهاز فني محترم، ولما يكون فيه عدل في الاختيارات، والناس اللي ماسكة الكورة في مصر مبتحبش مصر، وإحنا لو وصلنا دور الـ 8 هنبقى عملنا إنجاز".

وخرج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1.

