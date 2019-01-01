رئيس النيجر: القارة الإفريقية تمتلك إمكانيات وموارد كثيرة تجعلها في المقدمة

قال رئيس النيجر محمدو إيسوفو، إن دولته تعمل دائما على توطيد العلاقة بين دول الاتحاد الإفريقى، معربا عن ترحيبه بكل الضيوف في القمة الإفريقية الاستثنائية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، اليوم الأحد، أن هناك ترحيبا كبيرا بمنطقة التجارة الحرة بين الدول الافريقية، والتي تعتمد على الكثير من المحاور سيتم العمل عليها قريبا.

وتابع: «نعمل على توطيد العلاقات بين دول القارة الإفريقية، والقارة الإفريقية تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تجعلها في المقدمة، وهناك العديد من المشروعات محل الدراسة من قبل الاتحاد الإفريقي».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، والتي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت إلى النيجر، للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له لدى وصوله مطار نيامي، حيث كان في استقباله رئيس النيجر محمد يوسفو.

وتنعقد القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي دخلت حيز النفاذ فى ٣٠ يونيو الماضى.