أجندة إخبارية متوقعة ليوم الأحد 7 يوليو 2019

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نيامي.. يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الإفريقية الاستثنائية التي تنطلق أعمالها في العاصمة النيجرية نيامي، على مدى يومين، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 55 دولة.

نيامي.. يطلق زعماء الدول المشاركين بالقمة الأفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي.

نيامي.. تعقد الجمعية العامة الـ23 لمنظمة سيدات أفريقيا الأول اجتماعاتها بعاصمة النيجر تحت شعار (التعاون في التحولات الإفريقية.. مواجهة متطلبات السكان الأكثر احتياجا)، وتتضمن الاجتماعات عقد حوارين يتناولان الرؤية الاستراتيجية لسيدات إفريقيا الأول 2019 - 2023 تجاه التحديات الحالية، والقيمة المضافة للشراكات الجديدة.

القاهرة..تنطلق فعاليات (ملتقى كبار العلماء) مع الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، والذي تنظمه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار).

القاهرة.. يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ونظر طلبات مناقشة عامة للنواب لتحديد موعد لمناقشتها، وتتعلق بسياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات بينها إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر وتطوير أداء الخدمات الصحية وتوفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية.

القاهرة.. تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، الملتقى العربي الأول للقيادات الجامعية (استراتيجيات التميُز في الأداء الجامعي) على مدى يومين، بمشاركة سبع دول عربية وهى السعودية والإمارات واليمن والصومال ومصر والأردن وفلسطين.

الخرطوم.. يبدأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي زيارة إلى السودان، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان، في إطار متابعة تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان.

طهران..تعلن إيران تقليصا جديدا في التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.

أثينا.. يتوجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد، ويتنافس فيها 20 حزبا سياسيا على 300 مقعد في البرلمان.

بكين.. يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارة إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر، وذلك بدعوات من وزراء خارجية الدول الثلاث، حيث يشارك "وانغ" في رئاسة الجلسة العامة الثانية للجنة التعاون الحكومية الصينية البولندية، والاجتماع الثاني لمجموعة العمل الصينية المجرية للحزام والطريق.

القاهرة.. تنطلق فعاليات المُلتقى الدولي السادس للكاريكاتير بمشاركة نحو 345 فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية وذلك في تمام السابعة مساءً بقصر الأمير طاز.

الإسكندرية.. تبدأ أعمال المؤتمر الأول لمركز علاج السكتات الدماغية بكلية الطب جامعة الإسكندرية؛ للتعرف على أحدث تقنيات سرعة الكشف عن علاج السكتات الدماغية وجلطات المخ "الذكاء الاصطناعي".

الإسكندرية.. تقام مباراتان بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019، الأولى بين مدغشقر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة على استاد الإسكندرية، والثانية بين الجزائر وغينيا في تمام الساعة التاسعة على استاد الدفاع الجوي.