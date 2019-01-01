خالد جلال يركز على الضغط العالي في تدريبات الزمالك

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شهد مران الزمالك المسائي، اليوم الأحد، تدربيات الضغط على المنافس والارتداد السريع من الخلف إلى الأمام، على هامش مران الفريق المسائي بالمعسكر المغلق في قبرص.

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وقسم خالد جلال المدير الفني للزمالك اللاعبين إلى مجموعتين، بهدف تسهيل إيصال التعليمات إلى لاعبيه، والعمل على تطبيقها، والوصول إلى نتائج إيجابية.

وقاد المجموعة الأولى عبد الحميد بسيوني المدرب العام، بينما أسند جلال مهمة قيادة المجموعة الثانية إلى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد.

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ومن المقرر أن يحوض الزمالك ثاني مبارياته الودية بمعسكره في قبرص، أمام أنورسيس فاموجستا، غدًا الإثنين، علمًا بأن الأبيض خسر مباراته الأولى أمام أيل ليماسوس القبرصي (4-3).

الجدير بالذكر أن الزمالك سيخوض 3 مباريات ودية خلال تواجده بالمعسكر أيام 8 و 10 و 12 يوليو الجار، قبل العودة الى القاهرة .