مسؤول كويتي: الملف الإنساني يحظى باهتمام كبير في السياسة الكويتية

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أن الملف الإنساني يحظى باهتمام كبير في السياسة الكويتية بل يعد من أبرز أولوياتها الذي يرتبط أساسا مع قضايا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عن العتيبي قوله إن إجمالي ما تعهدت به الكويت لأجل الوضع الإنساني بشكل عام بلغ 1.9 مليار دولار، مشددًا على دعم الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة خصوصا في الموضوعات الإنسانية لاسيما أنها من أكثر الدول تبرعا عن طريق وكالات الأمم المتحدة.

وأوضح أن الكويت وخصوصا في المساعدات الإنسانية لا تقوم بتحديد وتوجيه المساعدات لأماكن معينة بل تشمل تلك المساعدات المقدمة كل برامج المنظمات الإنسانية لتصل إلى مختلف المحتاجين دون تمييز.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تحسين علاقة المنظمات الإقليمية بمجلس الأمن الدولي مدللا على ذلك بالجلسة المشتركة برئاسة الكويت التي عقدت الشهر الماضي بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن في نيويورك.

وذكر أن الكويت تعمل على تمثيل وجهة نظر جميع الدول العربية في مجلس الأمن الدولي وتنقل مشاغلها إلى أعضائه بالتنسيق مع الدول العربية المعنية، لافتا إلى عمل جار لترتيب زيارة لأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الجامعة العربية.

وشدد على أن أحد أهداف الكويت خلال شغلها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي هو تعزيز الوساطة وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية (الدبلوماسية الوقائية) إضافة إلى إصلاح أساليب وطرق عمل مجلس الأمن وتعزيز الشفافية في عمل المجلس.

وعن قضية المفقودين جراء النزاعات والحروب أفاد العتيبي بأنها قضية وطنية وهناك العديد من دول العالم ومنها الكويت عاشت وتعيش هذه الأزمة الإنسانية.

وبين العتيبي أنه حسب الإحصائيات بلغ عدد المفقودين على مستوى العالم بسبب الحروب والنزاعات أكثر من 50 ألف مفقود مما دعا الكويت إلى تبني قرار يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.