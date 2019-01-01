منح الجنسية للمستثمرين الأجانب يثير جدلا تحت القبة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا ساخنًا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي: أشكر لجنة الدفاع والأمن القومي والحكومة لتقديم هذه التعديلات.

وأضاف: قرأت التعديلات بدقة شديدة ووجدت أن القضية الأساسية في مصر هي التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار. والتعديلات حافظت على متطلبات الأمن القومي، والقانون سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر، وأوافق على مشروع القانون.

ومن جانبه، قال النائب سامي رمضان إن القانون جاء محققا التوازن المطلوب، وخرج حريصا على الأمن القومي للبلاد.

وأضاف: الكل يدور في فلك الاستثمار وتنمية الاقتصاد، وأوافق من حيث المبدأ، فالقانون مشجع جدا للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وتابع رمضان: القانون يمنح الجنسية لخمس سنوات لأي مستثمر جاد، ويخضع لمراقبة أمنية قوية، ولدينا أجهزة أمنية تحرص حرصا كاملا على الأمن القومي المصري.

في المقابل، جدد النائب هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، وتساءل حول ما إذا كانت له علاقة بما يسمى بـ"صفقة القرن"

وأشار الحريري إلى فكرة الإقامة المميزة التي طبقتها المملكة العربية السعودية، ووصف مشروع القانون بأنه "باطل يراد به باطل".

وقال الحريري: هناك رجال أعمال مقتدرين يذهبون لتعليم أولادهم في الخارج، فما هو الجاذب في مصر لرجال أعمال أجانب. ورأى أن القانون بصيغته الأخير خلال من ضمانات كانت موجودة من قبل.

وعلق رئيس المجلس علي عبد العال: هناك مغريات كثيرة جدا في مصر، ومن لا يعرف قيمة هذا البلد عليه أن يدرس التاريخ جيدا، وعليه أن يرجع إلى الكتاب الرابع "عبقرية مصر".

وأضاف: لا توجد دولة في العالم لا تمنح الجنسية بناء على الاستثمار. أما إدخال عبارة ذات طابع سياسي "صفقة القرن"، أعتقد أنه ليس هناك ما يوجد باسم "صفقة القرن"، حتى اللي اتقدموا بيها.

وتابع: القيادة السياسية الموجودة.. من حارب لا يقبل بيعا على الإطلاق.

بدوره قال النائب مصطفى بكري: هذا الوطن مستهدف، وهذه المؤامرة المسماة بالشرق الأوسط الجديد ترى مصر الجائزة الكبرى. كوننا نعرف أن الحروب تشن من كل اتجاه، أرفض هذا القانون، وأرى أن مصادر المال كثيرة ومتعددة لكن الجنسية المصرية غالية ولا يستحقها إلا من بذل لهذه الأرض الدماء.

وعاد رئيس المجلس علي عبد العال للحديث بالقول: الشروط التي تحدث عنها القانون، مرجعها إلى وزير الداخلية.

وتحدث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كمال عامر قائلا: أوضح حتى لا يكون هناك تداخلا للمفهوم، عشرة آلاف دولار رسم لدراسة طلب التجنس، ولا تمنح الجنسية إلا بقرار من رئيس الوزراء بعد دراسة مستفيضة من لجنة بممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

وأضاف عامر: القانون يسمح بسحب هذه الجنسية في أي وقت بشروط معينة، إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف.

وواصل: المادة 15 من مشروع القانون أوضحت أسباب منح الجنسية، فلا يمارس حائزها الحقوق السياسية إلا بعد خمس سنوات، ولا يرشح نفسه لأي جهات نيابية إلا بعد عشر سنوات. هذا القانون يحقق سهولة الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

وأشار عامر إلى بلاد متعددة تمنح الجنسية للمستثمرين منها أمريكا وبريطانيا وروسيا وقبرص، مختتما بالقول: مصر تعتز بعروبتها.

وعاد رئيس ائتلاف "دعم مصر" عبد الهادي القصبي للحديث مجددا، فقال: مشروع القانون واضح وقواعده واضحة ومنضبطة، القانون فيه ضوابط واضحة ومحددة، المادة 15 من القانون بشأن الجنسية المصرية تعطي الحق لمجلس الوزراء بسحب هذه الجنسية في أي لحظة إذا تبين وجود ما يخل بالشروط والضوابط، ولا يمكن تقديم مثل هذا القانون دون دراسة دقيقة.

وأضاف القصبي: تم وضع الضوابط التي تضمن أن تواجه مصر أي نوع من أنواع الطمع، أو التجاوز هذه مسألة غير مقبولة نهائيا ولا يمكن أن نقبل بها إطلاقا، والقانون هدفه إحداث طفرة في معدلات التنمية دونما خلل بالأمن القومي نهائيا.