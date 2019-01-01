رئيس النيجر يقترح إقامة تحالف دولي لمحاربة الإرهاب في غرب أفريقيا

دعا رئيس النيجر محمدو إيسوفو، إلى دور أمريكي أكبر في محاربة التمرد الإسلامي المتزايد في غرب أفريقيا، في وقت يقلص فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التواجد العسكري الأمريكي بالقارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد، عن إيسوفو القول إن ما يتم بذله لمحاربة الإرهابيين أصبح قليلا جدا. وقد شهدت كل من مالي ونيجيريا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر هجمات نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش. كما عززت دول أخرى في المنطقة من بينها ساحل العاج وغانا من الإجراءات الأمنية لمواجهة التهديدات المتزايدة.

يشار إلى أن النيجر هي بالفعل محط تركيز جهود دولية لمكافحة التمرد في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة جنوبي الصحراء الكبرى. ولدى كل من فرنسا والولايات المتحدة تواجد عسكري في النيجر. وقد شيدت الولايات المتحدة قاعدة للطائرات بدون طيار بقيمة 110 مليون دولار في شمال النيجر كما تنشر قوات خاصة على الأرض.

وقال إيسوفو 67 عاما: "أقترح (تأسيس) تحالف دولي، على غرار التحالف الذي يركز على سورية أو العراق، لمحاربة الإرهاب في الساحل ودول حوض بحيرة تشاد.. وعندما أقول قوة دولية فإن هذا يشمل أيضا الولايات المتحدة".

يشار إلى أن حجم تداخل الولايات المتحدة في النيجر لم يكن واضحا حتى مقتل أربعة جنود أمريكيين في كمين نصبه أكثر من 100 من المسلحين الإسلاميين في جنوب غرب البلاد عام 2017.

والنيجر واحدة من أفقر دول العالم، حيث تُقدر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي ألف دولار. وتضرب موجات جفاف متكررة الدولة القاحلة، ويفاقم من تأثيرها التغير المناخي.