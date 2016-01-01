900 مليون جنيه زيادة فى القروض المشتركة ببنك قناة السويس

ارتفعت محفظة القروض المشتركة ببنك قناة السويس بنحو 900 مليون جنيه نهاية الربع الأول من العام الجارى 2019 لتصل إلى 5.8 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه فى نهاية 2018.



ونجح البنك فى الوصول بمحفظة القروض الجيدة لتصل إلى 69.2 % من إجمالى محفظة القروض.



قال حسين رفاعى ــ رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ــ إن تسوية الديون غير المنتظمة تستحوذ على اهتمام كبير من قبل إدارة البنك، مشيرا إلى أن مصرفه قام بإجراء تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عامين، تم خلالهما تحصيل 600 مليون جنيه منها ما بين أصول وسيولة نقدية.



وأوضح أن حجم الديون غير المنتظمة تراجع حاليا إلى 21% نسبة إلى محفظة والقروض والتسهيلات الائتمانية مقارنة بنحو 52% بنهاية عام 2016، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى أقل من 15% بنهاية العام.



وأشار رفاعى إلى استهداف بنك قناة السويس التوافق مع المعايير الدولية، والوصول إلى متوسط القطاع بالديون غير المنتظمة خلال عامين، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى وجوهرى على نتائج أعمال البنك ومركزه المالى.



أظهرت البيانات المالية لبنك قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجارى ارتفاع أرباحه بنسبة 11.54% محققا صافى ربح خلال الفترة بلغ 128.57 مليون جنيه، مقابل 115.27 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من 2018.



وجديرا بالذكر، أن البنك حقق أرباحا بلغت 420.19 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 355.77 مليون جنيه فى 2017.



وكشف البنك مؤخرا عن أنه يستهدف تحقيق معدل نمو ربح بنسبة 20% بنهاية 2019، ويأتى ذلك فى ظل الجهود التى يبذلها وفى ظل تطور أرقام النشاط خلال 2018 وفى ظل معدلات النمو بالقطاع المصرفى.



وأضاف البنك أن مستهدفات تحقيق نمو التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى نتيجة متطلبات البنك المركزى بشأن نمو التسهيلات للوصول إلى النسبة المطلوبة.