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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح مسابقة مل الزوجات التي باتت تقليدا سنويًا في مدينة سونكايار بوسط فنلندا.

وتنظم فنلندا مسابقة حمل الزوجات سنويًا وتجذب آلاف الزوار، وأطلقت النسخة الرابعة والعشرين للبطولة أمس السبت.